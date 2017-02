Prisen for deres hete kveld sammen kommer til å sjokkere deg!

TOPP.NO: Helt siden det ble kjent at The Weeknd og Selena Gomez har en greie på gang (det var litt umulig for dem å unngå at ryktene begynte å svirre da disse oppsiktsvekkende bildene ble knipset!), har ikke de ferske turtelduene vært redde for å fronte forholdet sitt offentlig.

Ikke minst har det hete paret vært på svindyr ferie sammen i romantiske Firenze, Italia, og nå har de dratt på enda en luksuriøs date.

LES OGSÅ: Bella Hadid i nytt intervju: The Weeknd var ikke den første som knuste hjertet hennes

Det er i hvert fall ikke tvil om at de muligens investerer litt ekstra i flingen sin — for jaggu legger de mye penger i datingen sin!

Mandag kveld ble nemlig artistene observert på en gigantisk yacht i Marina Del Rey i California, og skal vi tro TMZ koster det langt ifra lommerusk å leie den overdådige båten.

LES OGSÅ: Gigi Hadid beskriver den første daten sin med Zayn

Tydeligvis måtte kjendisparet betale over 100 000 kroner for én kveld (vil du leie båten en ukes tid, koster det over 700 000 kroner, aka 85 000 dollar).

Skal vi tro bildene paparazzi-fotografene fikk knipset av dem, mener de to forelskede stjernen alvor med forholdet. De klinte og koste seg under et teppe hele kvelden:

Et innlegg delt av Selena & Justin Updates (@jelenasenergy) tirsdag 14. Feb.. 2017 PST

Et innlegg delt av Selena & Justin Updates (@jelenasenergy) tirsdag 14. Feb.. 2017 PST

Et innlegg delt av Selena & Justin Update(@jelenasenergy) tirsdag 14. Feb.. 2017 PST