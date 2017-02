Zendaya: Grep inn da jenta ble hetset på nett

...Og nå har superstjernen tilbudt henne modellkontrakt.

TOPP.NO: Igjen og igjen beviser Zendaya (20) hvorfor hun er en av våre absolutte favorittstjerner i Hollywood. Den talentfulle skuespilleren, som også er helt rååå til å synge og danse, er aldri redd for å stå opp og si ifra om det er noe hun er uenig i — og det er slettes ikke første gang hun tar opp mobbing på Twitter.

Blant annet skapte hun oppsikt da hun delte et uretusjert bilde av seg selv på Instagram — etter å ha reagert på at hun var blitt photoshoppet kraftig på coveret av et stort magasin.

Ungjenta satte derfor søkelyset på problemet ved det enorme og ikke minst unaturlige kroppspresset vi har i samfunnet vårt i dag.

LES OGSÅ: Dette er den villeste løgnen Kendall Jenner har fortalt foreldrene sine

Nå slenger hun seg igjen inn i debatten om kroppshat. Disney-stjernen er en ivrig bruker på Twitter og det var da hun scrollet seg gjennom de endeløse tweetene at hun kom over en særdeles hatefull post.

Posten, som i etterkant har blitt slettet av Twitter-brukeren, viste en meme med to bilder; en selfie og et kroppsbilde av samme jente. Under bildene sto det «aldri stol på en jente som kun poster bilder av øverste del av kroppen».

When you try to put a beautiful woman down, but the universe has bigger planspic.twitter.com/dJrplfjagB — Kingsley (@kingsleyyy) 28. januar 2017



LES OGSÅ: Fansen mener den nye Netflix-serien har stjålet «SKAM»-konsept

Tøffe Zendaya bestemte seg for å bruke profilen sin, med over 7,2 millioner følgere, til å sette Twitter-trollet (og ikke minst meme-skaperen) skikkelig på plass.

I en post skriver «Shake It Up»-stjernen at jenta på bildene «er vakker fra topp til tå og aner garantert ikke at du eksisterer engang min mann».

Deretter ber hun om hjelp fra sine Twitter-følgere om å forsøke å finne den unge kvinnen, for å tilby henne en jobb som modell for klesmerket sitt, Daya by Zendaya. Yassss!

Can we find her @....I'd love for her to be a @dayabyzendaya model — Zendaya (@Zendaya) 28. januar 2017



Og i skikkelig Disney-magi, blir jenta funnet! Studenten, som kaller seg @_illestCee på Twitter, aksepterte selvfølgelig tilbudet og skriver at hun hele livet har drømt om å være en «plus size»-modell.

im really speechless right now because becoming a plus size model has been my number one goal — honey dip (@_illestCee) 28. januar 2017



Vi gleder oss til å se henne som modell for merket! <3