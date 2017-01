Husker du Mileys flamme Jake i «Hannah Montana»? Her er han i dag!

TOPP.NO: Vi blir rett og slett aldri lei av å se tilbake på gamle serie- og filmfavoritter og forsøke å finne ut hvor det har blitt av skuespillerne som vi kjente så godt en gang i tiden.

For jaggu er det mange som har forsvunnet i etterkant når en tv-serie tas av skjermen eller det begynner å bli noen år siden de faktisk spilte i rollen sin...

LES OGSÅ: Slik ser Miley sin lillebror i «The Last Song» ut i dag! #hawt

Heldigvis er det ikke så vanskelig å finne dem igjen, og denne gangen har vi søkt opp Miley Cyrus (24) sin gamle flamme i Disney Channel-showet «Hannah Montana»; nemlig fyren som spilte selveste Jake Ryan.

Cody Linley (27) var storsjarmøren som fikk spille Mileys av-og-på-kjæreste, og deres turbulente forhold (og Codys tindrende blå øyne!) gjorde at vi satt klistret foran tv-skjermen.

LES OGSÅ: «Hannah Montana»-stjernen fridde til kjæresten i Disneyland

I dag er derimot 27-åringen for det meste stuck med mindre roller i diverse serier, og vi venter i spenning på et comeback for den tidligere Disney-stjernen. Men like søt er han fortsatt!

Et bilde publisert av Cody Linley (@codylinley) tirsdag 25. Okt.. 2016 PDT

Et bilde publisert av Cody Linley (@codylinley) søndag 18. Des.. 2016 PST



Og sjekk den koselige throwbacken han la ut av han selv og Miley på superstjernens bursdag i fjor. Dette bringer tilbake gode minner!