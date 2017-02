Vi kjører spørsmålsrunde med Suite 16-gutta!

TOPP.NO: Våre to desiderte favvo-medlemmer fra boybandet Suite 16 er uten tvil moroklumpene Thomas Alexander Strandskogen og Andreas «Andy» Haukland, og vi er så heldige å få ha dem som fast innslag på Youtube-kanalen vår TOPPtube.

I flere måneder har vi fått dem til å svare på det meste vi lurer på når det kommer til gutter og hva de egentlig tenker: Vi har fått dem til å avsløre hvordan gutter takler kjærlighetssorg, hvordan man kan vite om en fyr er keen eller ikke, og fått dem til å røpe hva de egentlig synes om de mest populære jentetrendene for tiden (selv om det ikke spiller noen som helst rolle hva de tenker, for det er du selv som skal digge det du går med!).

Men for at dere skal bli litt bedre kjent med de to sangfuglene, kjørte vi i gang en «Q&A» der gutta svarte på alt mulig rart av spørsmål vi fikk fra dere lesere.

I videoen nedenfor har vi samlet noen av de beste svarene; blant annet om hva gutta ser etter i en jente, de søteste fan-gavene de har fått, og hvem de egentlig liker best av stjernesøstrene Kendall og Kylie Jenner.

Sjekk ut svarene her: