— Det rareste ryktet om oss var...

Marcus & Martinus forteller om de (veldig!) bisarre påstandene.

TOPP.NO: I helgen ble supertvillingene Marcus & Martinus tildelt den gjeveste prisen på Spellemann-utdelingen; nemlig Årets spellemann. Og det er virkelig vel fortjent!

Det er jo ingen tvil om at 2016 var året der karrieren til de to 14-åringene fra Trofors i Nordland skjøt fart — blant annet kan sjarmørene skryte av utsolgte konserter i Oslo Spektrum, et album på engelsk, egen tv-serie på nett og en bokbiografi i året som gikk.

Men jo mer suksess man får, jo mer blir man skrevet om i sladderpressen — og i likhet med Hollywood-stjerner, har også Marcus og Martinus Gunnarsen opplevd å lese noen elleville rykter om seg selv.

Da vi møtte gutta i forbindelse med kinopremieren på dokumentaren deres «Sammen om drømmen», fikk vi dem til å liste opp de mest bisarre påstandene som har blitt sagt om dem.

