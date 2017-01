10 ting du ikke visste om TML

Én av gutta i The Main Level bruker aldri undertøy.

TOPP.NO: Vi i Topp-redaksjonen innrømmer gjerne at vi er blodfan av de tre bergenske kjekkasene i boybandet The Main Level.

Og dét er vi ikke alene om. Trioen har sikret seg tusenvis av fans også utenfor Norge, som Tyrkia, Brasil og Portugal, skal vi tro TV2.

LES OGSÅ: Justin Bieber har fortsatt rare merker på overkroppen sin

Men vi bestemte oss for å bli litt bedre kjent med de morsomme gutta i popgruppen; Alexander Instøy (22), Laurent Kelmendi (22) og Sander Helmers-Olsen (20).

Så da vi fikk besøk av dem på kontoret måtte de røpe 10 hemmeligheter vi ikke visste om gutta fra før av. Og gjett om det kom frem mye juicy detaljer!

Visste du for eksempel at en av gutta aldri bruker undertøy? Eller at en av dem har startet en skogbrann ved et uhell? Lol!

LES OGSÅ: Kendall Jenner poserer med gigantisk slangetatovering på cover av stort magasin

Sjekk ut videoen nedenfor, men ikke gå glipp av da de tre «Cold As Ice»-sangerne fortalte oss de kleine historiene fra sine første kyss...

Husk å abonnere på Youtube-kanalen vår TOPPtube for masse morsomme videoer hver eneste uke!