11 personer alle har på Snapchat

Jepp, du kommer definitivt til å kjenne deg igjen.

Vi i ToppGirl-redaksjonen elsker Snapchat, og priser oss lykkelige for at personene som fant det opp ble født.



Altså, å sende bilder til venner og bekjente som viser hva du gjør akkurat nå? Genialt!



Appen ble originalt lansert i 2011, og på de fire årene har vi gjort oss en del erfaringer.



For eksempel er det alltid like irriterende når man klarer å krysse ut den perfekte snappen (dét øyeblikket kommer jo aldri tilbake...) og like gøy hver gang man får skikkelig respons på videoen man la ut på MyStory.



En annen ting vi har lært med tiden, er at alle har et utvalgt knippe personer på Snapchat-listen sin.



Sjekk dem ut under!



1. Den som sender flawless bilder av seg selv hele dagen, og du bare «Ok, jeg vet hvordan du ser ut nå, slapp av».







2. Crushen din, som du alltid passer på sende litt finere bilder til...







3. Og BFF-en din, som du i stedet sender denne typen bilder til.







4. Personen med et forvirrende brukernavn som du ærlig talt ikke vet helt hvem er.



5. Han/hun som ALLTID tar screenshots. Hallo, har du ikke skjønt poenget med Snapchat?!







6. Personen som ble helt besatt når denne oppdateringen kom.







7. Personen som legger ut samme video på MyStory som han/hun sendte til deg.





8. ... Eller han/hun som lager så lange storyer at du ikke orker å se gjennom dem.



9. Den sinnsyke snapperen som tror at alt som skjer i hverdagen må deles.



10. Matelskeren som kun sender deg bilder av mat. Alternativt dyreelskeren som gjør akkurat det samme.







11. Han/hun som bruker Snapchat som tekstmelding.





Kilde: Frida.se



Kjente du deg igjen i dette? Er det noen vi har glemt?