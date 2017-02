Det var en del vanskeligere å si noe fint om Donald Trump enn om «SKAM»-Ulrikke...

TOPP.NO: Malin Nesvoll Vangnes. Et navn de fleste nordmenn kanskje ikke har hørt før. Aliaset hennes, derimot, «Makeupmalin», dét har mange et forhold til – og stadig flere får opp øynene for den sprudlende jenta fra Holmestrand.



27-åringen ble først kjent da hun stilte opp i dokumentarserien «Jeg mot meg» på NRK, hvor hun og syv andre unge mennesker var åpne om sine psykiske utfordringer. Malin har nemlig slitt med angst.



Som resultat av en utfordring fra psykologen i «Jeg mot meg», startet Malin en YouTube-kanal, som altså fikk navnet Makeupmalin – og resten er historie.



I dag lever stjerneskuddet av å underholde fansen på sosiale medier, ved å dele bilder og videoer fra hverdagen sin. Spesielt på Snapchat er hun <3veldig<3 aktiv.



Hun er skikkelig i vinden om dagen og det er ingen tvil om at hun er opptatt dame, men Malin tok seg likevel tid til å besøke oss i TOPP på kontoret for en aldri så liten runde med leken «kompliment-krig».



Det var nokså lett for å henne å slenge ut raske komplimenter til mennesker som Ulrikke Falch fra «SKAM» (#kween) og blogger Sophie Elise, men Donald Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un var det litt verre med...





