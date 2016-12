Vi tipper det er noen på listen du ikke ante at startet som barnestjerne!

TOPP.NO: At Disney har oppfostret endel stjerner i Hollywood, er det vel liten tvil om. Det kan virke som at nettopp ALLE hadde sine første små roller innad i gigantselskapet — og for mange av favvo-stjernene dine er dette tilfellet.

For både Demi Lovato, Miley Cyrus og Selena Gomez var Disney springbrettet ut i en superstjernetilværelse — og andre kjendiser som brødrene Nick og Joe Jonas, Hilary Duff og «High School Musical»-kollegaene Vanessa Hudgens og Zac Efron, kan alle takke Disney for at verden fikk øynene opp for dem.

LES OGSÅ: Disse stjernene har byttet navn — dette heter de egentlig

Men det er også litt mindre opplagte Hollywood-kjendiser du helt hadde glemt (eller overhodet ikke visste) at startet i Disney — og her er de 10 mest oppsiktsvekkende av dem:

1. Blake Lively

Man tenker fort at «Gossip Girl» var karrierestarten for blondinen, men hun var jo faktisk endel av jentegjengen i «The Sisterhood of The Traveling Pants» før den tid!

2. Mischa Barton

Før hun ble verdenskjent over natten i rollen som Marissa i «The OC», svømte skjønnheten med delfiner i Disney-filmen «A Ring of Endless Light» fra 2002.

LES OGSÅ: Så høye er stjernene — egentlig...

3. Joshua Jackson

Før han ble med i tv-serien «Dawson's Creek», hadde han en rolle i Disney-filmen «The Mighty Ducks» i 1992.



4. Hayden Panettiere

Mest kjent fra Heroes, men visste du at hun var Disney-stjerne i filmen «Remember The Titans» i 2000?



via GIPHY



5. Joseph Gordon-Levitt

Det er en eeevighet siden nå, men kjekkasen hadde en liten rolle i Disney-filmen «Angels in The Outfield» i 1994.



6. Anne Hathaway

Hun var jo faktisk ikke så ung da hun spilte hovedrollen, men kan du huske henne i «Prinsesse på prøve»-filmene?



7. Shia Laboeuf

«Transformers»-skuespilleren spilte lillebror i Disney-serien «Even Stevens» fra 2000-2003.



8. America Ferrera

I likhet med Blake Lively, var også «Ugly Betty»-stjernen endel av venninnekvartetten i «The Sisterhood of The Traveling Pants».

GODE VENNER: America Ferrera, Amber Tamblyn, Alexis Bledel og Blake Lively ble kjent i filmen "The Sisterhood of the Traveling Pants" og er faktisk fortsatt like gode venner den dag i dag! Foto: Mary Evans Picture

9. Ryan Gosling

Jepp, kjekkasen du kjenner godt fra «The Notebook», var faktisk med i programmet «The Mickey Mouse Club» sammen med Britney Spears, Justin Timberlake og Christina Aguilera. Ganske rart å tenke på nå!