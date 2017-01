Disse har datet hverandres ekser

Her er stjernevenninnene (og kjente frenemies!) som har hatt samme kjæreste.

TOPP.NO: Etter at det ble kjent at Selena Gomez (24) er på flørter'n med eksen til det vi trodde var venninnen Bella Hadid (20), har det gått opp for oss i Topp-redaksjonen at dette slettes ikke er noe uvanlig.

I Hollywood er det nemlig til stadighet slik at venninner deler på kjærester og dater hverandres ekser. Kanskje er det rett og slett for få unge kjendiser til at det kan unngås?

Her har vi i hvert fall samlet de mest kjente stjernevennene (og «frenemies») som har datet samme person:

1. Selena Gomez og Miley Cyrus

De tidligere Disney-stjernene har begge vært på flørter'n med Nick Jonas. Miley datet «The Jonas»-broren så langt tilbake som i 2006 og de slo opp i 2007. Bare et år senere valgte Nick å sjarmere venninna til Miley, Selena, i senk. Deres forhold var av-og-på helt frem til 2010. Alle tre har sunget om kjærlighetstriangelet i ulike låter.

2. Taylor Swift og Selena Gomez

Man kan si mye rart om Taylor Swift, men at hun ligger på latsiden når det kommer til gutter, dét er ikke en av dem. Ingen av de to stjernevenninnene datet «Twilight»-hunken særlig lenge, men Taylor koste seg med fyren i 2009, like etter at Selena hadde avsluttet forholdet med ham.

BEGGE HAR DATET TAYLOR LAUTNER: Taylor Swift og Selena Gomez. Foto: Xposure



3. Linsday Lohan og Hilary Duff

Vel, dette er leeenge siden, men det er fortsatt like gøy at begge to har hatt et forhold til Aaron Carter. Aaron og Hilary fant tonen i 2000, bare 13 år gamle, og de hadde en ungdomsforelskelse i halvannet år. Ifølge Aaron ble han lei av Hilary og byttet henne ut med den da litt mer søte og ordentlige Linsday. Men jaggu valgte han ikke å gå tilbake til Hilary etter en liten stund. Snakk om drama!

4. Taylor Swift og Ellie Goulding

Begge to har datet Calvin Harris, Ellie og Calvin i 2014 og Taylor og Calvin halvannet år frem til sommeren i fjor. Det var faktisk Ellie som introduserte DJ-en for den blonde superstjernen! Så det var i hvert fall ikke noe sjalusi fra hennes side...

BEGGE HAR DATET CALVIN HARRIS: Taylor Swift og Ellie Goulding. Foto: Xposure



5. Nikki Reed og Nina Dobrev

Både Nina og Nikki har datet Ian Somerhalder, og sistnevnte har giftet seg med «The Vampire Diaries»-stjernen. Men før det ble han og Nikki, datet han medskuespiller Nina i hele tre år frem til mai 2013. Det kan ikke ha vært bare lett for Nina å se eksen sin gå inn i et nytt forhold med Nikki — de to skjønnhetene pleide tross alt å være gode venninner! Men sånn går tydeligvis dagene i Hollywood...

BEGGE HAR DATET IAN SOMERHALDER: Nikki Reed og Nina Dobrev. Foto: Privat



6. Taylor Swift og Katy Perry

Katy begynte å date den heite (og litt jentegærne, vil vi tørre å påstå) artisten i 2012 og de to hadde et turbulent av-og-på-forhold helt frem til sommeren 2015. Taylor derimot var tidligere ute og datet John en kort stund i 2009. Hvor lenge det egentlig varte, er vanskelig å si, men vi sitter igjen med litt juicy detaljer fra forholdet i Taylors sang "Dear John" og Johns låt "Paper Doll". Taytay og Katy er langt fra gode venner (mon tro om John har noe med det å gjøre?) og deres iskalde forhold er godt kjent i Hollywood. #drama

BEGGE HAR DATET JOHN MAYER: Taylor Swift og Katy Perry. Foto: wenn.com



7. Bella Thorne og Debby Ryan

De to Disney-venninnene har begge to datet Gregg Sulkin. Gregg og Debby var sammen i nesten to år fra 2008 til 2010, og Bella og kjekkasen datet i et år frem til august i fjor.

BEGGE HAR DATET GREGG SULKIN: Bella Thorne og Debby Ryan. Foto: Privat



8. Taylor Swift og Kendall Jenner

De to venninnene har begge vært involvert i Harry Styles. Taylor og One Direction-kjekkasen var et hett par i tre måneder fra november 2012. Taylors venninne Kendall Jenner kom på banen først i 2014, og hun og den britiske hunken har hatt en av og på-fling helt frem til i fjor. Ingen av dem bekreftet at de faktisk var sammen, men Khloé Kardashian røpet at de datet i et intervju i januar i fjor.

BEGGE HAR DATET HARRY STYLES: Kendall Jenner (til venstre) og Taylor Swift. Foto: Xposure



9. Taylor Swift og Gigi Hadid

Jada, Taylor er med i dette kjærlighetsdramaet også! Taylor og Joe hadde et kort forhold i 2008 og angivelig skal Taylor ha blitt dumpet av Joe over telefon (ouch!). Noen år senere fant Jonas Brothers-kjekkasen tonen med Taytays bff Gigi Hadid, og de to var et par frem til hun hoppet over til Zayn. Fun fact: Joe har ikke ligget på latsiden når det kommer til heite stjerner! Han har også datet Demi Lovato, Ashley Greene fra «Twilight», og er for tiden sammen med Sophie Turner fra «Game of Thrones». Puh! Det er ingen tvil om at Joe liker søte jenter (og venninner, ikke minst!).

10. Kylie Jenner og Blac Chyna

Ok, denne er litt på siden, for vi kan ikke akkurat beskrive de to realitystjernene som venninner. Men at de nå er i familie, dét er i hvert fall sikkert og visst. Chyna har tidligere datet Tyga og de har sønnen King Cairo sammen, men nå er hun sammen med Kylies storebror Rob og de to har fått datteren Dream sammen. Samtidig er Tyga og Kylie et av de hotteste parene i Hollywood. Snakk om forvirrende kjærlighetstwist!