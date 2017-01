Sjekk hva slags karakter den tidligere Disney-stjernen nekter å spille på film.

TOPP.NO: I dag er det premiere på Cole Sprouses tv-serie «Riverdale» i USA, og vi klarer nesten ikke å vente til vi får sett det skumle showet i Norge og!

Men selv om vi er så glade for å få et gjensyn med en av tvillingene fra Disney Channel-serien «The Suite Life», må vi innrømme at vi håper å få se broren Dylan foran kameraene igjen snart også!

Og nå røper den sistnevnte halvdelen av vidunderduoen at han gjerne kan tenke seg å ta opp igjen skuespillerkarrieren. Så lenge han slipper å gjøre én ting:

— Jeg er interessert i roller som er veldig menneskelige, og som har en empatisk side. En rolle jeg nekter å ha er «cool jock» («kul idrettsutøver» journ.anm), sier Dylan i et intervju med New York Daily News.

— Det er ikke noe jeg ville gjort. Jeg er ikke interessert i manus som oppsummerer karakterene i to ord, sier han og legger til at han for tiden selv skriver på ulike filmmanuser.

Yay! Kanskje han kan skrive en fet rolle til seg selv?!