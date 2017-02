Ansiktet er heeelt likt Gigis, men hva har skjedd med kroppen hennes?

TOPP.NO: Det er ikke første gang at en superstjerne får en Barbie-dukke laget til ære for seg selv.

Hvem kan vel glemme Zendayas smellvakre dukke med hennes ikoniske dreadsfrisyre?

Eller Emma Watsons mindre heldige mini-versjon av seg selv som Belle — som lignet mer på en langhåret Justin Bieber enn «Harry Potter»-stjernen! *knis*

LES OGSÅ: Bella Thorne røper hvorfor hun er venn med alle eksene sine

Nå er det Gigi Hadid som har fått en Barbie-dukke laget av seg selv, for å hedre designersamarbeidet hun har gjort med Tommy Hilfiger, kolleksjonen TOMMYxGIGI.

Dette er hennes andre kolleksjon for klesgiganten, og i forbindelse med motevisningen i Los Angeles i morgen, fikk Mattel spesiallaget en Barbie-dukke av California-jenta.

LES OGSÅ: Nina Dobrev og Nikki Reed overrasket alle med dette Instagram-bildet

Gigi selv delte et bilde av dukken på Instagram, og vi er enige med fansens kommentarer under posten at Barbie-dukkens ansikt er KLIN LIK supermodellens!



Men vi kan ikke unngå å reagere på at Barbie nok en gang lager en syltynn, unaturlig proposjonert dukke.

Greit nok at 21-åringen den er basert på, både er langbeint og slank, men vi synes det er trist at de må overdrive i så stor grad. Det er på tide at Barbie lager flere, mer naturlige dukker fremover!

LES OGSÅ: Dove Cameron kom med sjokkerende avsløring om eksen