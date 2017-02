Tror du ikke på oss? Her er bildene som beviser at de to må være skilt ved fødselen.

TOPPGIRL.NO: Har du noensinne tenkt over at Harry Styles er helt lik skuespiller Hailee Steinfeld? Nei, ikke vi heller! Men så har vi aldri før sett bilder av de to stjernene satt opp mot hverandre heller.

Før nå.

En artigper har nemlig laget en meme der bilder av Hailee fra den nye filmen «The Edge of Seventeen» er lagt sammen med bilder av One Direction-kjekkasen og likheten er rett og slett slående!

Se bildet lenger ned i saken!

Man skulle nesten tro at de to er blitt skilt ved fødselen, for de er som to dråper vann i det morsomme bildet som Hailee selv valgte å poste på Twitter. Snakk om å være hemmelige tvillinger...

I tillegg har flere fans påpeket at de to i tillegg deler de samme initialene. Dette MÅ jo bety noe?! Lol!

