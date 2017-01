Fansen jubler over bilder som er knipset av kjekkasen den siste tiden.

TOPP.NO: Noen som savner «gamle» Justin Bieber (22)? Jepp, med «gamle» mener vi selvsagt den karakteristiske bolleklippen kanadieren var berømt for i sin yngre dager.

Nå mener noen fans at 22-åringen er på vei til å omfavne sin gamle signaturlook på hodet igjen. Den siste tiden har sveisen hans nemlig blitt lengre og lengre, og ligner mer og mer på frisyren han en gang pleide å rocke.

De siste årene har jo superstjernen forsøkt seg på flere ulike looker, med mer eller mindre hell. Han har hatt platinablond manke og prøvd seg på dreads (grøss! Dette var DEFINITIVT ikke vår favorittfrisyre!), før han shavet av seg alt håret i april i fjor.

Husker du forresten at «What Do You Mean»-sangeren vurderte å selge dreadslockene sine for et godt formål? Lol!

Men nå går Justin for en mer naturlig look, og til stor glede for fansen som blir nostalgiske over hvordan håret hans velger å gro:



Hva synes du? Er hans nye sveis hot eller not? Savner du den gamle bolleklippen til Biebs?