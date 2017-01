Stjernen har fått seg ny sveis — sjekk hvordan hun ser ut nå!

TOPP.NO: For mange er starten på et helt nytt år en mulighet til å starte litt på nytt, og dette gjelder for stjernene også. Vi ser blant annet at mange av kjendisene har gått inn i 2017 med en ny romanse på gang — og andre kvitter seg med ting de ikke lenger trenger.

Og for noen betyr nytt år = nytt hår! Justin Bieber har raket bort sin populære bolleklipp og fikset seg ny sveis for et par dager siden — og nå har også Kylie Jenner (19) valgt å eksperimentere drastisk med lokkene sine.

I går kunne nemlig overraskede fans se på Snapchat at ungjenta hadde klippet håret til en kul bob igjen, og rocker en kortere sveis.

Nei, det er ikke en parykk denne gangen (realitystjernen har tross alt vært glad i å jukse seg til nye frisyrer tidligere), for hun skriver selv i en av videoene at «greia er at jeg måtte klippe av meg alt håret i dag»:

Foto: Xposure /NTB Scanpix



Vi er ikke heeelt enige i at det er snakk om ALT håret — og synes skjønnheten ser fantastisk ut med en kortere sveis også! (BRB *løper til frisøren for å kopiere looken*)

En video publisert av Kylie Jenner Snapchats (@kylizzlesnapchats) tirsdag 24. Jan.. 2017 PST

