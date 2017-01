19-åringen tjener bedre enn alle søstrene sine unntatt én!

TOPP.NO: At Kardashian/Jenner-familien har klart å skape seg en formue ut av det å være en berømt familie, er det i hvert fall ingen tvil om.

Forbes har kåret de rikeste realitystjernene for 2016, og alle søstrene i den verdenskjente familien, pluss moren Kris Jenner, topper den glamorøse listen.

Det kommer kanskje ikke som et sjokk at Kim Kardashian (36) stikker av med førstelisten. Den verdensberømte realitydronningen håvet inn intet mindre enn 51 millioner dollar, som tilsvarer svimlende 432 millioner norske kroner.

Men på andreplass finner vi ingen ringere enn Kylie Jenner (19). Til tross for at hun er det yngste tilskuddet i søskenflokken, tjener hun mer enn alle de andre søstrene med unntak av Kim. Kylie var nemlig god for over 152 millioner norske kroner (aka 18 millioner dollar) i året som gikk.

Hun danker ut både moren og faren i kåringen, samt storesøster og supermodell Kendall Jenner som "bare" tjente 17 millioner dollar (144 millioner kroner).

BERØMT SØSKENFLOKK: Fra venstre: Kylie Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian og Kendall Jenner. Foto: Xposure



Med en blomstrende karriere ved siden av filmingen av realityshowet «Keeping Up With The Kardashian», er det ikke tvil om at Kylie har knekt koden for hva som funker.

Nesten hvert eneste av de berømte Lip Kit-ene selges ut før det havner i butikk, og ungjenta har også lansert sin egen kleskolleksjon i tillegg til Kylie Cosmetics i året som gikk.

Vi kan vel trygt si at brunetten holdt nyttårsforsettet for 2016?!