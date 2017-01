Sofia Richies nye kroppskunst er nesten identisk med realitystjernens.

TOPP.NO: It-jenta og modellen Sofia Richie (18) ble for alvor verdenskjent i høst da hun datet selveste superstjernen Justin Bieber, og nå fotfølges kjendisdatteren av paparazzi hvor enn hun går.

Med musiker Lionel Richie som far, og den tidligere realityprinsessen, Nicole Richie, som storesøster, er det ikke rart at verden også har fått opp øynene for den blonde 18-åringen.

Ungjenta, som fort har blitt et stilikon, har i utgangspunktet vært nær venn av søstrene Kendall og Kylie Jenner, men nå ser det ut til at det har blitt litt kjølig stemning blant de unge stjernene.

Vi tipper det er flørten med Justin som har gjort det vanskelig for it-jentene å holde kontakten. Tenk bare hvor tøft det må være for Hailey Baldwin, som datet superstjernen en liten stund før Sofia, om hennes bffs henger med det som ble eksens nye favvo-jente?!

Likevel hindrer ikke dette Sofia fra å kopiere Kylie når hun skulle velge seg ny tatovering på ferie i New York denne uka. For kroppskunsten ser da veldig kjent ut?!

Lionel @sofiarichie #jonboytattoo Et bilde publisert av (@jonboytattoo) tirsdag 03. Jan.. 2017 PST



Jepp, den lille "L"-en på blondinens ankel likner til forveksling på den lille "t"-en som Kylie har dedikert til rapperkjæresten Tyga.

Sofia har derimot ikke valgt forbokstaven på grunn av noen kjærlighetsfling, men som en hyllest til faren hennes, Lionel Richie, som er en elsket musiker verden over.

GLAD I FAREN: Sofia viser hengivenheten til pappaen, Lionel Richie, ved å forevige "L" på ankelen. Foto: Splash News



Stjernen selv viste tydelig betydningen av kroppskunsten på Snapchat: