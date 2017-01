Vi tipper du helt hadde glemt noen av dem som er på listen...

TOPP.NO: Det er flere kjendiser som for tiden blir beskyldt for å være utro mot kjæresten sin. Blant annet hevder fansen at Danielle Campbell har noe på gang med Gregg Sulkin bak Louis Tomlinsons rygg.

Og Bella Thorne har fått passet sitt påskrevet etter at intime bilder av henne og artisten Charlie Puth ble lekket, samtidig som det fortsatt virket som at hun var sammen med Tyler Posey.

Pjuh! Det er neimen ikke alltid like lett å følge med på stjernenes kjærlighetsliv, men som oftest kommer det frem på en eller annen måte om en kjendis har hatt et sidesprang.

Her er noen av kjendisene som har blitt beskyldt for utroskap eller blitt tatt på fersken i å være illojale mot kjæresten sin:

Affære med 20 år eldre regissør

Hvem husker vel ikke tiden da «Twilight»-stjernene Robert Pattinson og Kristen Stewart var det hotteste paret i Hollywood? Jepp, det var en fin tid. Dessverre endte forholdet i katastrofe da det ble kjent at K-Stew hadde hatt et forhold på si med den 20 år eldre filmregissøren Rupert Sanders.

KRISTEN STEWART OG ROBERT PATTINSON. Foto: Pa Photos



Flørtet med ekskjæresten

Bilder av Scott Disick i het flørt med sin gamle flamme i Frankrike, førte til at Kourtney Kardashian sendte han på dør sommeren 2015. Nå kan det se ut til at de to ekskjæresten har funnet tilbake til hverandre igjen for de tre barna deres sin skyld.

SCOTT DISICK OG KOURTNEY KARDASHIAN. Foto: wenn.com



Måtte bryte forlovelsen

Iggy Azalea kuttet ut basketballspilleren og eksforloveden Nick Young i sommer. Det skjedde etter at en video der Nick innrømmer at han har vært utro, ble lekket.

NICK YOUNG OG IGGY AZALEA. Foto: wenn.com



Utro med Scott Eastwood sin eks

Ashton Kutcher og 15 år eldre Demi Moore var 2000-tallets hotteste (og det som også føltes som det mest usannsynlige) ektepar i Hollywood, men boblen sprakk da superhunk Scott Eastwood avslørte at Ashton hadde vært utro med hans kjæreste på ferie i Dubai. #drama

ASHTON KUTCHER OG DEMI MOORE. Foto: Ap



Fem måneders ekteskap rett i vasken

Sophia Bush og Chad Michael Murray møttes på settet av One Tree Hill og ble kjapt et par også bak kameraene. Det hete Hollywood-paret giftet seg, men bare fem måneder ut, skilte de seg etter at det ble kjent at Chad hadde vært utro, visstnok med ingen ringere enn Paris Hilton.

CHAD MICHAEL MURRAY OG SOPHIA BUSH. Foto: Ap



Jelena-lykken brast

Etter at bruddet mellom Justin Bieber og Selena Gomez var et faktum i 2014, har ryktene svirret om at en av partene var utro. Selena har blitt beskyldt av fansen, mens hun selv har hintet om at Justin hadde et sidesprang ved flere anledninger — og i dette intervjuet ser det ut som at kjekkasen innrømmer det selv.

SELENA GOMEZ OG JUSTIN BIEBER. Foto: Epa



Ble koblet til tre ulike jenter

Det tidligere One Direction-medlemmet Zayn Malik og Perrie Edwards var sammen i fire år og til og med forlovet, før det ble slutt i mars 2015. I dag er kjekkasen lykkelig med supermodell Gigi Hadid, men i forholdet med Perrie skal den britiske sangeren visstnok ha vært utro med tre forskjellige jenter, blant annet svenske Martina Olsson. Om det er sant eller ikke, er vanskelig å si — Zayn har ikke bekreftet ryktene.