Den svenske stjernen avslører hvilken irriterende ting hun gjerne skulle sluttet med.

TOPP.NO: I fjor våres var vi så heldige å få møte og ta en kjapp prat med hele Sveriges store pop-prinsesse for tiden, selveste Zara Larsson (19)!

Den unge stjernen, som vokste opp i Solna like utenfor Stockholm, har fått en enorm oppmerksomhet for sin musikk og har sikret seg fans verden over i løpet av kort tid.

Blant annet er hun kjent for store hits som Tinie Tempahs «Girls Like» og «I Would Like», i tillegg til å synge på David Guettas offisielle låt for fjorårets fotball-EM; «This One's for You».

Men det er ikke bare den karakteristiske sangstemmen hennes, som sikret henne en førsteplass i «Talang» (Sveriges versjon av «Norske talenter») som 10-åring, som har gjort Zara Larsson til et internasjonalt navn.

Hun er uten tvil stor på Instagram, med sine 2,3 MILLIONER(!!) følgere, og den selverklærte feministen er ikke redd for å ytre sine meninger om hvordan jenter behandles i dagens samfunn. Yay!

Her er noen kjappe spørsmål vi tok med det svenske talentet:



