Sjekk hvordan logoen til kjendisenes favorittundertøy ble!

TOPP.NO: Det er liten tvil om at Calvin Klein har vært noe av det hotteste du kan ha på deg under klærne de siste årene — ikke minst fordi undertøysmerket har vært en favoritt blant mange av unge stjerner og hashtaggen #mycalvins har blitt hyppig brukt blant Hollywood-kjendisene.

Og hvem kan vel glemme Justin Biebers brennhete shoot for designermerket for et par år siden? Jepp, kjekkasen selv ble så fornøyd med de halvnakne reklamebildene at han sendte dem til en anerkjent skuespiller for å skryte! *knis*

LES OGSÅ: Denne 16-åringen er KLIN lik faren til Cara Delevingne — se den skremmende likheten!

I tillegg til kanadieren, har også supermodellene Kendall Jenner og Bella Hadid stilt opp i kampanjer, og sjarmtrollet Cameron Dallas tok noen mildt sagt überdeilige bilder på en strand for undertøysgiganten.

Men nå har altså klesmerket bestemt seg for å endre på sin klassiske logo, og i helgen la de ut den nye logoen på Instagram:



INTRODUCING THE NEW CALVIN KLEIN LOGO. A return to the spirit of the original. An acknowledgement of the founder and foundations of the fashion house. In collaboration with the art director and graphic designer Peter Saville. Et bilde publisert av Calvin Klein (@calvinklein) fredag 03. Feb.. 2017 PST



LES OGSÅ: Chloë Moretz overrasket fansen med ny, oppsiktsvekkende piercing

Undertøysfavoritten skriver under bildet at den nye logoen er inspirert av de tidligere logoene til merket — og at de har forsøkt å finne tilbake den originale ånden til merket.

Spør du oss, vil vi ikke si at det er en veldig drastisk forskjell. Vi ser knapt noen annen forskjell enn at logoen nå kun består av store bokstaver. Men fin ble den — det skal den ha!

Det er foreløpig usikkert om deres klassiske undertøy kommer til å få den nye logoen eller ei.

Kilde: Frida