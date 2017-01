Forelsker seg i ny video

Sjekk den elleville «High School Musical»/«Mean Girls»-mashupen!

TOPP.NO: Er det to ikoniske ungdomsfilmer vi aldri blir lei, så er det klassikerne «High School Musical» og «Mean Girls». De kom ut med bare et par års mellomrom, og ble springbrett inn i en lysende karriere for mange av de involverte skuespillerne.

Men hva hadde skjedd om man hadde puttet Regina George (Rachel McAdams) fra «Mean Girls» inn i «HSM»-universet på East High?

LES OGSÅ: Alle Disneys pixarfilmer er linket sammen på en genial måte

Akkurat dét lurte youtuber Elle Mills på og den talentfulle filmskaperen lagde en genial mashup for å vise hva som skjer om hjerteknuseren Troy Bolton (Zac Efron) hadde hatt en fling med Regina...

Resultatet ble en skremmende ekte trailer. Vi bøyer oss i støvet for Elle, som fyller youtube-kanalen sin med fantastiske mashups.

LES OGSÅ: Dette bildet mener fansen er bevis på at Vilde blir neste hovedperson i «SKAM»

På slutten av videoen forklarer hun også hvorfor hun lar Regina komme inn om ødelegge romansen mellom Troy og Gabriella (Vanessa Hudgens).

Grunnen skal være at hun som liten drømte om at det skulle bli Troy og Sharpay, og mashupen med Regina ble en god erstatter. Lol!