Og den veldig motebevisste ungjenta NAILER hvert eneste antrekk.

TOPP.NO: Møt Sofia, den fem år gamle jenta som kopierer superstjerners antrekk.

Jepp, du leste riktig. Den 5 år gamle Instagram-stjernens mor (eller far?) har latt det gå sport i å kle opp datteren i ulike antrekk inspirert av Kendall og Kylie Jenner eller de andre mektige søstrene fra Kardashian-familien — og deler bildet på Instagram.

LES OGSÅ: Så mye tjener Kendall Jenner og Gigi Hadid på én dag

Vi tar oss i å fundere på hvor sunt det kan være for den unge jenta å skulle kles opp og posere i så stor grad foran kamera — men hun synes helt sikkert det er gøy å kunne leke seg med klær og sko!

Og resultatet er mildt sagt supersøtt. Og vi blir imponerte over hvor kul Sofia faktisk er. Hun nailer både it-jente-looken og attituden i hvert eneste bilde. Lol!

LES OGSÅ: Ikke gjør dette når du dusjer — det kan gi deg kviser på ryggen

Sjekk ut noen av lookene 5-åringen har rocket:

Et bilde publisert av @sofi5_steve6 torsdag 22. Sep.. 2016 PDT

Et bilde publisert av @sofi5_steve6 onsdag 13. Juli. 2016 PDT

Et bilde publisert av @sofi5_steve6 onsdag 24. Aug.. 2016 PDT

Et bilde publisert av @sofi5_steve6 onsdag 10. Aug.. 2016 PDT

Et bilde publisert av @sofi5_steve6 tirsdag 06. Des.. 2016 PST

Et bilde publisert av @sofi5_steve6 fredag 19. Aug.. 2016 PDT

Men det er ikke bare «Keeping Up With The Kardashians»-stjernene den mørkhårede ungjenta kopierer stilen til.

Hun har også kledd seg ut som Zendaya og Selena Gomez. Bare se så søt hun er som Selena her:

Et bilde publisert av @sofi5_steve6 onsdag 27. April. 2016 PDT

Kilde: Dolly