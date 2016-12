Ifølge videoen lenger ned i saken, så kan pålegget farge håret ditt brunt...

TOPP.NO: At nøtte- og sjokoladepålegget Nutella kan brukes til så mangt har vi aldri tvilt på.

I tillegg til å ha det himmelske pålegget på brødskiva, kan du bruke det i kaker og som pynt på cupcakes — og herligheten kan uten tvil hjelpe oss gjennom kjærlighetssorg!

Men at du kan bruke Nutella for å farge håret ditt brunt — dét har vi aldri vært borti før!

En frisør fra hårsalongen Abed & Samer i Beirut, har delt en video på Instagram-kontoen deres som nå får oppmerksomhet verden over.

I videoen bruker nemlig frisøren Nutella og kondensert melk for å lage en lysebrun hårfarge, og vi bare #what, #wow og #omg?!

Bare sjekk ut videoen selv:

En video publisert av Abed(@abedallahitani) tirsdag 13. Des.. 2016 PST



For KAN det virkelig være mulig? Vi tenker jo automatisk at Nutella ikke kan gjøre stort mer for håret enn at det blir klissete (men lukter veldig, veldig godt!).

Agnes Guldbrandsen, grunnlegger av frisørsalongen Gevir i Oslo, har ikke troen på at Nutella er et godt redskap for å farge håret:

— Sjokolade kan sikkert gi en fin glans der og da, men fargen kommer til å renne ut ganske fort. Du ser at damen i videoen har helbleket hår, så hårstråene er nok så porøse at de trekker til seg all farge de kan. Men fargen forsvinner nok med én gang, understreker hun og sier at det er blitt litt trendy å legge ut videoer der man gjør rare ting med håret bare for å få klikk og oppmerksomhet.

— Men flere matvarer kan være supert for håret. Har håret ditt fått et grøntskjær, er jo det beste tipset å bruke ketchup!