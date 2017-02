12 rare ting du ikke visste om pupper

Rett og slett.

TOPPGIRL.NO: Omtrent halve planeten har et par, men fremdeles er det rart når de vokser ut når man kommer i tenårene.

Heldigvis har vi begynt å skjønne at pupper er pupper og at alle er like fine uansett form, størrelse, farge, fasong og så videre.

Les også: Kan du kjendisenes ekte navn?

Det er viktig å være stolt av puppene sine og hva de brukes til, så derfor har vi gravet frem 12 fakta du kanskje ikke visste om to de klumpene som henger der.

Enjoy!

#1: Alle ser på puppene dine. ALLE.

En studie som fulgte synet og øynene til både menn og kvinner fant at puppene dine får alles oppmerksomhet. Det er rett og slett naturlig å kikke litt. (Ta det som et kompliment!)

#2: Puppene dine forandrer størrelse hele tiden.

Du kan gå opp en hel cup-størrelse (!!!) når du har mensen fordi hormonene dine løper løpsk.

#3: Du bruker antageligvis feil BH-størrelse.

Det er blitt bevist at så mange som 8 av 10 kvinner bruker feil størrelse i BH. Det skal sies at det er vanskelig å finne riktig størrelse på egen hånd, så du bør oppsøke en butikk som kan hjelpe deg. (Victoria's Secret har digre, luksuriøse prøverom!)

#4: Det finnes 8 forskjellige typer brystvorter og pupper.

Brystvorter kan være flate, innover-vendt, oppblåste/hovne eller normale. Pupper kan være runde, dråpeformede, stikke ut, opp eller inn. ALLE typene er heeelt normale!

#5: Puppene dine er mest utsatt for tørr hud enn noen annen kroppsdel.

Under puberteten blir puppene strukket såpass mye at huden kan bli tynnere, og dermed ha tørrere hud.

#6: Den venstre puppen din er antageligvis litt større.

Studier har faktisk vist at 65 % av alle kvinner har forskjellig størrelse på begge puppene, så fortvil ikke om dine ser litt...skeive ut.

Les også: Bella Thorne står frem som biseksuell

#7: Det blir laget over 4 millioner BH'er hver dag.

...Med andre ord har du ingen grunn til å bruke den samme BH'en fire dager i strekk.

#8: Hår på brystvortene er helt normalt.

Jepp, helt normalt å ha et par hår her og der. Hvis du synes det er plagsomt, er det ingenting i veien for å plukke eller vokse dem vekk.

#9: Alle brystvorter peker i forskjellige retninger.

Ikke bare kommer pupper i forskjellig størrelse og fasong, men hvert par har også forskjellige brystvorter. Noen sitter høyt, lavt, peker ut eller innover.



via GIPHY

#10: Å ligge på magen kan endre fasongen.

Studier har faktisk vist at puppene dine kan endre fasong når du sover på magen. Ikke over natten såklart, men over en lengre tidsperiode.

#11: Seks prosent av befolkningen har en tredje brystvorte.

Liiittt rart, men seks prosent er jo faktisk en del.

#12: Hvis du lurte, dette er dama som har verdens største pupper.

Anne Hawkins-Turner fra Atlanta i USA har verdens største (naturlige) pupper. Hun hadde brukt cup-størrelse V (omg) hvis BH'er faktisk hadde kommet i den størrelsen. Istedet bruker hun veldig strechy BH'er.

Kilde: Dolly

Lærte du noe nytt?