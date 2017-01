7 ting du bør vite før du har sex

Det blir nemlig antageligvis ikke sånn som du hadde forestilt deg.

TOPPGIRL.NO: Du vet jo hvordan det foregår og hva som pleier å skje, men før du har prøvd er det vanskelig å vite hva man skal forvente.

Populærkultur fremstiller nemlig sex på en helt spesiell måte som ikke alltid speiler virkeligheten.

Uansett hvordan den første gangen blir, er det viktig at det er på dine premisser og at du gjør det fordi du vil.

Det er vanlig å være nysgjerrig og spent før den første gangen, derfor har vi en liten guide til hva du kan forvente.

#1: Det er ikke sikkert det blir eksplosjoner og fyrverkeri.

Den første gangen skal være helt spesiell og romantisk, men det er faktisk sånn at den kan være litt klumsete og klein. Og kanskje også litt ubehagelig.

#2: Dere kommer til å like forskjellige ting.

Den såkalte misjonærstillingen (han ligger på topp) blir fremstilt som den mest vanlige i filmer og på TV, men i realiteten kan det hende den ikke gjør noe for deg. Hvis det føles feil, ikke vær redd for å forandre det litt og prøve noe nytt.

#3: Det kan hende du blør eller ikke, og det kan hende det gjør vondt eller ikke.

Vi får jo høre at den første gangen gjør vondt og at jomfruhinnen sprekker noe voldsomt, men sannheten er at vi alle er såpass forskjellige at du kan oppleve den første gangen heeelt annerledes enn venninnen din. Det er umulig å vite hvordan den første gangen blir, så ta det helt med ro.

#4: Forbered deg på å bli litt skuffa.

Sex er komplisert. Derfor bør du ikke være skuffa hvis den første gangen ikke ble helt som du forestilte deg. Det blir nemlig bedre etterhvert!

#5: Ikke vær redd for å bruke litt...hjelp.

Hjelp i form av glidemiddel, altså. Det kan være at hodet ditt er så fullt av tanker at kroppen ikke jobber akkurat som du vil at den skal. Da er det helt OK å bruke glidemiddel for å gjøre det hele litt enklere.

#6: Gå på do.

Det er like greit først som sist å ha for vane å gå på do etter...akten. Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av sex, men er også enkelt å forhindre. Blant annet ved å gå på do rett etter sex.

#7: Viktigst av alt: Husk at du kan stoppe akkurat når du vil.

Selv om du ville for 30 sekunder siden og selv om dere er godt i gang, så er det ingen skam i å si stopp til den andre personen når du føler at du ikke vil mer. Sex mellom to mennesker skal være noe begge parter vil, og det skal føles bra hele tiden.

Kilde: Dolly

Har du flere spørsmål eller noe annet du tenker mye på, bør du ta kontakt med legen din eller skolens helsesøster!