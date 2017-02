6 grunner til å date en du allerede kjenner

Ja, barndomskompisen din kan være et godt valg!

Det finnes en rekke fordeler ved å begynne å flørte med en person du har vokst opp med. Han kjenner deg bedre enn noen andre og støtter deg uansett.

1. Du får riktig trøst

Han vet allerede grunnene til hvorfor du i blant er lei deg eller i dårlig humør. Dine problemer eller bekymringer virker ikke skremmende, og han vet alltid hvordan du aller helst trenger å bli trøstet.

2. Pinlig stillhet blir ikke et problem

Dere trenger ikke bekymre dere for at det oppstår pinlig stillhet. Dere kommer til å le og skravle like mye som dere gjorde som kun venner også!

3. Du trenger ikke introdusere han for venner

Mest sannsynlig kjenner vennene dine han fra før av, så du trenger ikke være redd for at de ikke skal like han. Kanskje har de allerede i laaang tid tenkt at dere burde blitt et par!

4. Dere blir automatisk bestevenner

For kanskje er dere det fra før av også. Dere kan jo allerede prate sammen om alt, eller dere kan sitte sammen og bare være helt stille uten at det blir kleint.

5. Eksen blir ikke en trussel

I hvert fall trenger dere ikke uroe dere for at en helt ukjent ekskjæreste skal dukke opp og ødelegge forholdet. Som venner har dere kanskje allerede snakket om det meste, så det er ikke en fare for at usagte ting bringes til overflaten og skaper kaos.

6. Du kan føle deg trygg

Du vet at han er der for deg uansett, og mest sannsynlig vil han bare bli enda mer beskyttende overfor deg nå som dere er sammen. Med andre ord din helt egne livvakt!

