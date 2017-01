En superpopulær talkshow-dronning skulle egentlig spille Phoebe.

TOPP.NO: Det er 12 år siden siste episode av tv-serien «Friends» ble spilt inn, men likevel er det amerikanske komishowet like elsket i dag som den gang da.

Vi blir rett og slett aldri lei av de seks vennene i New York, og deres evige sjonglering av kjærlighetsliv, jobb og vennskap.

LES OGSÅ: Dette hatet skuespillerne med «Friends»

Som en hyllest til den hysteriske serien, har vi derfor samlet et knippe fun facts som vi tipper du ikke visste fra før av:

1. Episodene ble vanligvis spilt inn foran et publikum på 300 stykker. Men noen av scenene ble spilt inn uten fordi de ikke ville røpe handlingen — som da Ross ved en feiltakelse sier «Rachel» i stedet for «Emily» i bryllupet sitt.

LES OGSÅ: Slik hadde «Friends» vært om det hadde blitt laget i 2016

2. Showet ble ikke spilt inn i New York én eneste gang. Eller Las Vegas for den saks skyld.

3. Produsentene ville i utgangspunktet at Courteney Cox skulle spille Rachel.



4. Lisa Kudrow var i virkeligheten livredd for anden i leiligheten til Joey og Chandler.

5. Joey er faktisk 29 år i hele tre år ifølge serien. Lol!

LES OGSÅ: Tvillingene som spilte Emma Geller-Green har blitt tenåringer — og ikke til å kjenne igjen!

6. I tiende og siste sesong fikk hver av skuespillerne en million dollar per episode — som betyr 68 millioner norske kroner i dag.

7. Den hvite hundestatuen til Joey var i virkeligheten Jennifer Aniston sin. Hun hadde fått den i gave av en venn.

8. Courteney Cox (Monica) er i virkeligheten eldre enn David Schwimmer (Ross), selv om de i serien spiller lillesøster og storebror.

9. Da Lisa Kudrow ble gravid med sin ektemann, måtte manusforfatterne skynde seg og skrive inn en graviditet til Phoebe.

10. ... Men da Courteney Cox ble gravid, kunne de ikke gjøre det samme, fordi det allerede var blitt bestemt at Monica og Chandler ikke skulle kunne få barn. I stedet måtte de skjule magen så godt som mulig med klær og rekvisitter.



LES OGSÅ: Disney-stjernen som spilte Ross sin sønn, Ben, har blitt en skikkelig kjekkas

11. I hver eneste episode blir ordet «friends» (venner) nevnt minst én gang.

12. Monicas leilighet hadde først nummeret 5 på døra, men dette ble endret av produsentene til nummer 20. Grunnen var fordi det er ulogisk å ha et så lavt leilighetsnummer i en etasje såpass høyt oppe. Også Chandler og Joey sin leilighet ble endret fra 4 til 19.

13. Det tok litt tid før serieskaperne landet på navnet «Friends». Både «Insomnia Café», «Friends Like Us», «Across the Hall» og «Six of One» var noen av navnene som ble vurdert.

14. Egentlig skulle ikke Ross og Rachel være nøkkelparet i serien. Faktisk var det først bestemt at Monica og Joey skulle ha et forhold. Akkurat dét kan vi ikke se for oss. Lol!



15. Den populære talkshow-dronningen Ellen DeGeneres ble faktisk tilbudt rollen som Phoebe, men takket nei. Dét er vi sååå glade for, for Lisa Kudrow er perfekt i serien <3