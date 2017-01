Og det er garantert noe av det du elsker mest med «Friends»!

TOPPGIRL.NO: Selv om det er en hel evighet siden «Friends» ble avsluttet (nærmere bestemt 6. mai 2004 #RIP), er dette en serie vi tør påstå at de aller, aller fleste har et forhold til.

Og er det én ting som umiddelbart får oss til å tenke på vennegjengen i New York, så er det kjenningsmelodien «I'll Be There For You». Jepp, vi ser for oss gjengen bade i fontenen og klappe i hendene og danse med paraplyer med én gang!

Men selv om introlåten er elsket av fansen, har Jennifer Aniston, som spilte Rachel i serien, nylig fortalt at skuespillerne ikke likte verken låten eller scenen med fontenen. Say what?!

Ifølge Marie Claire sa nemlig «Friends»-stjernen på BBC's The One Show at "ingen egentlig var fan av den kjenningsmelodien":

— Vi følte at det var litt, jeg vet ikke, å danse i en pytt, en fontene, det føltes skikkelig merkelig, men vi gjorde det, fortalte hun.

Vel, uansett om skuespillerne hatet det eller ei, så er uten tvil «Friends»-introen en av tv-historiens mest ikoniske scener og kjenningslåter.

