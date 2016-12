Visste du at en av «Gossip Girl»-stjernene nesten utkonkurrerte Miley?

TOPP.NO: Disney Channel-showet «Hannah Montana» rullet på TV-skjermen fra 2006 til 2011 og det var i denne serien at vi først ble kjent med Miley Cyrus!

Det er ingen tvil om at morsomme Miley spilte hovedrollen som Hannah supergodt — og derfor ble overraskelsen ekstra stor da vi fant ut at hele seks andre skuespillere var nære ved å utkonkurrere henne i audition-rundene.

Blant dem som kjempet for å lande en rolle i TV-serien finner vi Alyson Stoner fra «Step Up»-filmene og Cassie Scerbo fra «Make It Or Break It».

Til og med «Gossip Girl»-stjernen Taylor Momsen prøvde seg som Hannah!

Hun var én av de tre siste skuespillerne som kom videre, men måtte til slutt se seg slått av Miley.

KUNNE BLITT HANNAH MONTANA: Taylor Momsen kapret nesten hovedrollen i Disney-serien. Foto: INVISION



Enda mer oppsiktsvekkende er det at sangfuglen JoJo ble tilbudt rollen, men sa nei; produsentene hadde opprinnelig skrevet manuset med henne i tankene.

SKULLE EGENTLIG VÆRE HANNAH: Produsentene skrev Disney-serien med sangeren JoJo i tankene. Foto: SipaUSA



I ettertid har JoJo sagt at hun "slett ikke angrer på valget".

PRØVESPILTE: Skuespiller Alyson Stoner. Foto: Splash News

RPØVESPILTE: Skuespiller Cassie Scerbo. Foto: wenn.com



Er du glad Miley fikk rollen eller hadde du kanskje foretrukket noen av de andre skuespillerne?

Denne saken har vært publisert på topp.no tidligere, men er publisert igjen til glede for nye lesere <3