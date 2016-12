Jepp, vi lover at de kommer til å gjøre deg minst like hekta!

TOPP.NO: Det nærmer seg snart avslutningen på tv-serien «Pretty Little Liars», som har rullet og gått på tv-skjermen i over seks år, og det er derfor ikke så rart at det populære showet etterlater seg millioner av fans med knuste hjerter.

Denne saken er opprinnelig publisert på Frida.se.

Heldigvis finnes det en haug av like gode, spennende og skumle tv-serier der ute — og nå som det er juleferie har du jaggu litt ekstra tid til å benke deg foran skjermen også.

Så hiv på deg pysjen, ta frem et pledd og nyt en av disse 10 favorittene med en kopp varm kakao!

Her er tv-seriene du MÅ sjekke ut om elsker (og allerede savner!) «PLL»:

1. «Ravenswood»

Du har vel ikke unngått å få med deg «Ravenswood», som er en spinoff-serie av «PLL». I showet følger vi Caleb til byen Ravenswood, der det skjer minst like mye rare og skumle greier.







2. «Veronica Mars»

Om du digger kjærlighet og spenning, er denne serien heeelt riktig for deg. Veronica arbeider som privatdetektiv ved siden av skolen, og gjør alt for å frem sannheten.







3. «Gossip Girl»

Okey, denne serien har langt ifra like skummel eller spennende som «PLL», men har like mye drama og kjærlighet. Bli med inn i livet til de rike tenåringene på Upper East Side i New York.







4. «The Vampire Diaries»

Om du elsker vampyrer, er dette uten tvil showet for deg!







5. «Switched at Birth»

Serien handler om to unge jenter som ble forvekslet da de var små.







6. «Revenge»

Serien følger Emily, som gjør alt hun kan for å hevne seg på de menneskene som lurte faren hennes og ødela livet hans for alltid.



7. «Scream Queens»

Synes du det beste med «PLL» er de skumle, ekle delene? Da kommer du til å digge dette showet!



8. «Teen Wolf»

Har du aldri sett MTV-serien? Da kan du glede deg skikkelig!



9. «How To Get Away With Murder»

Elsker du spenning og mysterier? Da er dette en serie for deg. Her følger vi fem jusstudenter som havner midt i en drapsetterforskning.







10. «The Secret Circle»

Cassie flytter til besteforeldrene etter at moren dør på mystisk vis. Her får hun nye venner og oppdager snart at hun er en heks.