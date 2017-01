Her er «SKAM»-skaperens nydelige gave til fansen.

TOPP.NO: Det er et par uker siden siste episode av den tredje sesongen av «SKAM» rullet over skjermen, og abstinensene etter tv-serien er fortsatt like sterke.

HELDIGVIS har det blitt bekreftet at en fjerde sesong av suksess-showet kommer til våren (hurra!), og nå venter vi i spenning på å få vite hvem som blir den neste hovedkarakteren.

Men på årets siste dag postet «SKAM»-skaperen Julie Andem en liten nyttårshilsen til alle #EVAK-fans der ute. På Instagram-profilen sin la hun ut en liten scene som beskriver kjærestene Isak og Evens forberedelser før nyttårsfeiringen.

Og det er SÅ SØTT. I tillegg spiller scenen, i hvert fall om vi skal tro 730.no, på den store debatten om Isak kalte Even for «baby» eller «evi» i senga på hotellrommet fra tidligere i sesongen (Andem måtte til slutt bekrefte at det sto «bby» i manuset).

Uansett, her er Andems fine nyttårshilsen til alle oss som elsker «SKAM»: