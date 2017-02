Sjekk hva det er som gjør at fansen reagerer.

TOPP.NO: Det ble kjent i forrige uke at superstjerne Selena Gomez sin nye tv-serie, «13 Reasons Why» har premiere på Netflix 10. mars i år.

Ungdomsshowet, som den tidligere Disney-stjernen har vært med på å produsere, er basert på boken ved sammen navn — og allerede har nærmere 60 000 fans begynt å følge Instagram-profilen til den kommende serien.

LES OGSÅ: Dette kan bli hovedpersonen i fjerde sesong av «SKAM»

Og det er altså inne på Instagram-kontoen at flere fans spekulerer i om den amerikanske Netflix-serien har hermet etter det norske dramaet «SKAM».

Selv om det kan virke rart at en stor amerikansk produksjon lar seg inspirere av en liten norsk dramaserie, er det er jo ingen tvil om at det populære NRK-showet har vekket oppsikt langt utenfor Norges landegrenser. Spesielt i USA har serien sikret seg mange fans, og er faktisk det landet med flest «SKAM»-seere etter de skandinaviske landene!

LES OGSÅ: Forfalsket bilde fikk fansen til å tro at Ulrikke Falch hadde røpet neste hovedperson

På Instagram-kontoen til «13 Reasons Why» er det blitt postet flere bilder som viser SMS-samtaler mellom hovedpersonene i dramaet — og disse bildene ligner til forveksling på samtalene man kan følge på «SKAM» sin egen nettside.

Et bilde publisert av 13 Reasons Why (@13reasonswhy) tirsdag 24. Jan.. 2017 PST



Flere observante «SKAM»-fans har kommentert likheten under bildet. En av følgerne spør seg om han/hun er «den eneste som tenker de prøver seg på det samme som «SKAM» har» og en annen understreker at han/hun synes at stilen på SMS-ene er «helt likt som på «SKAM»...».

Et bilde publisert av 13 Reasons Why (@13reasonswhy) tirsdag 24. Jan.. 2017 PST



LES OGSÅ: Thomas Hayes velger ny, overraskende karrierevei denne våren

«13 Reasons Why» er en ungdomsserie, som i likhet med «SKAM», tar opp store, alvorlige temaer som mobbing og selvmord blant tenåringer.

Serien følger high school-eleven Clay Jensen på en emosjonell reise etter at han mottar 13 kassetter fra crushet hans, Hannah Baker, som nylig har begått selvmord.

Kassettene er lydopptak av Hannah som henvender seg til 12 ulike personer og understreker hvordan de på ulikt vis bidro til at hun valgte å avslutte livet sitt.

Denne teaseren delte Selena Gomez med fansen på sin egen Instagram-konto: