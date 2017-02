Belle forelsker seg i Voldemort i denne nye YouTube-videoen.

TOPP.NO: Premieredatoen for det som må være Disneys største film i år, liveaction-versjonen av «Skjønnheten og Udyret», nærmer seg med stormskritt (tenk, det er ikke lenge til 17. mars nå!) — og i den anledning har det allerede blitt laget mashups med utgangspunkt i trailerne som er blitt sluppet.

Og i én av disse mashupene forelsker Belle seg i skurken over alle skurker (og det som må være det ultimate udyret) i «Harry Potter», nemlig Voldemort.

Ok, vi er enige at det høres totalt usannsynlig ut at snille, kloke Belle kunne fått følelser for überslemme Voldemort!

Men folka bak mashupen, PistolShrimps (som faktisk er to nordmenn; Christer Larsen og Stian Hafstad), klarer å gi den onde trollmannen en menneskelig side. Applaus for det!

Sjekk ut traileren for filmen «Belle and Lord Voldemort». Lol!