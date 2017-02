Og nå vet vi ENDELIG når serien kommer tilbake på Netflix!

TOPP.NO: Har du fullstendig gått glipp av Netflix sin store spenningsserie «Stranger Things»? Vel, da anbefaler vi deg å sjekke ut den første sesongen asap.

Vi har i hvert fall forelsket oss hodestups i det søte, men også sykt skumle, showet i høst — og nå har vi endelig fått vite at suksessen fortsetter med en sesong 2. Yay!

LES OGSÅ: En av gutta fra «Stranger Things» ble kåret til en av de mest innflytelsesrike ungdommene i 2016

En smakebit på det vi kan glede oss i neste sesong ble nemlig sluppet i går, og det ser ikke ut til at fortsettelsen blir noe mindre actionfylt eller creepy enn første sesong — i tillegg til at vi får et gjensyn med kompisene Lucas, Dustin og Mike i tillegg til kule Eleven <3

I tillegg er det røpet at de neste episodene slippes på Netflix på Halloween i år. Med andre ord en helt evighet til, men vi begynner nedtellingen allerede nå!

LES OGSÅ: Selena Gomez teaser ny låt med norsk artist — og fansen tror den handler om Justin Bieber



I mellomtiden gleder vi oss til Selena Gomez sin nye tv-serie, «13 Reasons Why», som har premiere 10. mars — som fansen mener har stjålet konsept fra selveste «SKAM»!