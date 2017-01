En av kjekkasene i serien prøvespilte som Jacob i «Twilight».

TOPP.NO: Den aller, aller siste sesongen av «Teen Wolf» er i gang, og det er ingen tvil om at den populære MTV-serien etterlater seg mange tårevåte fans. Tenk at siste episode av showet ruller over tv-skjermene en gang denne våren!

For å feire et av våre desiderte favvo-serier, og utsette det faktum at varulveventyret står ved veis ende, har vi derfor samlet et knippe rare og morsomme fakta som vi tipper du (kanskje) ikke visste fra før av!

Her er 10 ting i hvert fall ikke vi visste om «Teen Wolf»:

1. Skuespilleren som gjør flest feil foran kamera, såkalte «bloopers», er visstnok hjerteknuseren Dylan O'Brien.

2. Kule Shelley Hennig har jobbet som modell i tillegg til å være skuespiller, og ble faktisk kåret til Miss Teen Usa 2004.

3. Ulvehylene i serien kommer faktisk ikke fra ulver. Det er utrolig nok gorillalyder!



4. Det svarte blodet i tv-serien smaker faktisk lakris... Nam?!

5. Dylan O'Brien hadde ingen skuespillererfaring før han dukket opp på audition for showet. Egentlig prøvde han seg på rollen som Scott.

6. ... Og det eneste kjekkasen hadde med seg på prøvespillingen, var et blankt ark og linker til to av YouTube-videoene sine. Heldigvis var det nok til at han landet rollen som Stiles!



7. Det tar omtrent to timer med hår og sminke for å forvandle skuespillerne til varulver.

8. Under første og andre sesong bodde Dylan O'Brien, Tyler Posey OG Tyler Hoechlin sammen i Atlanta. Snakk om drømmekollektiv?!



9. Dette er ikke første tv-show som heter «Teen Wolf». I 1986 fantes en animert versjon av serien, men den varte bare i to sesonger.

10. Både Tyler Posey og Dylan O'Brien har spilt i band. Tyler var en del av bandet Lost in Kostko, og Dylan har spilt trommer i bandet Slow Kids At Play.

11. Crystal Reed måtte be om lov til å si replikken "jeg elsker deg" til Scott i scenen der hun dør i armene hans, for den var ikke skrevet inn i manuset. Skuespilleren sier selv at hun "insisterte på å si det" og at det ble den mest hjerteskjærende replikken å fremføre.



12. Holland Roden har et hemmelig talent; og det er at skjønnheten elsker å rappe når hun er på filmsettet. Lol! Visstnok har Colton Haynes mobilen full av videoer av henne som rapper.

13. Tyler Posey prøvespilte som Jacob Black i filmsuksessen «Twilight», men det var Taylor Lautner som stakk av med rollen.