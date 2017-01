Dette er det Dylan O'Briens karakter i serien faktisk heter.

TOPP.NO: I MTV-serien «Teen Wolf» har de fleste navnene på karakterene vært realitivt normale. Vi snakker Scott, Jackson, Lydia Dereck osv. Men det er en av karakterene som har et navn som mildt sagt skiller seg en smule ut!

Jepp, vi snakker selvfølgelig om Stiles, rollen til überdeilige Dylan O'Brien. For hvor i alle dager kom det navnet fra?!

Nå er sannheten bak mysteriet avslørt. I episoden som ble sluppet på tirsdag i USA, forteller Sheriff Stilinski, faren til Stiles, resten av gjengen at sønnen faktisk heter noe helt annet i utgangspunktet.

Navnet hans er faktisk Mieczyslaw (!?) Stilinski.

Stiles kunne forståelig nok ikke uttale sitt eget navn som liten. Det nærmeste han klarte å si var det engelske ordet «mischief» som betyr rampestreker/ugagn på norsk, og det ble fort kallenavnet Claudia brukte på han.



Fortsatt litt overrasket over det faktiske navnet? Produsent Jeff Davis har forklart navnevalget nærmere:

— Det gikk opp for meg at jeg måtte avsløre Stiles sitt ekte navn på et eller annet tidspunkt, fortalte han til EW.

— Jeg forsøkte å finne et polskt navn som var utrolig vanskelig å både uttale og skrive. Mieczyslaw minte om «mischief». Det føltes som et perfekt ord for å beskrive Stiles. Både som det rampete barnet han var og den like rampete voksne personen han er.