Har Ian Somerhalder røpet stor hemmelighet i nytt bilde?

TOPP.NO: I forrige uke avslørte Nina Dobrev at hun kommer tilbake til «The Vampire Diaries» sin finaleepisode (*trampeklapp*) og nå kan det se ut som at enda en stor detalj fra den siste sesongen har blitt røpet.

For «TVD» sin serieslutt nærmer seg med stormskritt, og fansen må snart ta farvel med favvo-showet etter hele åtte sesonger.

Men fortsatt kan den trofaste fansen dele sine teorier om hva som kommer til å skje, og den desidert mest omdiskuterte teorien er at to av karakterene ender opp med å gifte seg.

I aller første sesong av showet sier nemlig Caroline at hun og Stefan planlegger et bryllup, og de er spente på om dette faktisk har vært et frempek mot den siste sesongen.

I tillegg har skaperen av serien, Julie Plec, bekreftet overfor Popsugar at hun ikke har glemt dette.

Og nå har altså Ian Somerhalder gjort bryllupsteorien enda mer sannsynlig, ved å poste dette mystiske bildet på Instagram-kontoen sin:

Caroline, Stefan & Damon on a warm winter day... Et bilde publisert av iansomerhalder (@iansomerhalder) tirsdag 24. Jan.. 2017 PST



I bildet ser man Damon (som spilles av Ian), Caroline (Candice King) og Stefan (Paul Wesley) — og guttas matchende dresser gjør at man automatisk tenker de spiller inn en bryllupsscene.

Mon tro om ikke Caroline står i brudekjole bak de to stivpynta kjekkasene? Vi får bare vente i spenning og se om teorien viser seg å stemme...

Kilde: Frida