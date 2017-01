Det hintes om at magikerne skal gjenforenes.

TOPP.NO: 6. januar i 2012 rullet siste episode av den populære Disney Channel-serien «Magikerne på Waverly Place» (eller «Wizards of Waverly Place» aka «WOWP») over tv-skjermen, og nå, fem år senere, hintes det om at en gjenforening kan være aktuell i året som kommer.

Betyr det at vi får et gjensyn med Selena Gomez (24) som morsomme Alex Russo, og brødrene hennes Justin og Max?

LES OGSÅ: Belle-dukken av Emma Watson ser ut som Justin Bieber med langt hår

Vel, på nettet florerer det i hvert fall av hint om at det faktisk kunne skjedd. Det hele startet med at Selena hang med superhunken David Henrie (27), som spilte Justin, i helgen, og de to begynte å tulle om en gjenforening på Snapchat.

Blant annet snakket de om hvor karakterene er i dag (teoriene deres gikk på at Alex er singel, Justin har 15 barn, og Max har blitt overvektig og gift) — men spurte også rett ut om Selenas snap-følgere kan tenke seg et gjensyn med magiker-søsknene i 2017.

LES OGSÅ: Kylie Jenner tjente rekordmye i 2016 — så rik er hun faktisk!

Selena Gomez & David Henrie discussing a possible 'Wizards of Waverly Place Reunion' this makes me so happy pic.twitter.com/KsVGgOYYZR — Common White Girl (@girlposts) 8. januar 2017



Men det er ikke bare Selena og Davids spøk på Snapchat som gjør oss håpefulle om en reunion av showet. Seriens produsent, Todd Greenwald, skrev flere tweets på søndag om hva han tror hadde skjedd i en fortsettelse av showet.

I'm thinking a grown-up theatrical version of #wowp would be kinda fresh. #reboot — Todd J. Greenwald (@ToddJGreenwald) 8. januar 2017



Også Jake T. Austin (22), som spilte yngstebror Max og ser heeelt annerledes ut i dag, kastet seg på rykteflommen og postet en poll på Twitter der han spurte om folk var gira på en reunion eller ei.

Should there be a "Wizards of Waverly Place" Reunion in 2017? — Jake T. Austin (@JakeTAustin) 8. januar 2017



Foreløpig har 89 prosent svart ja av de over 125 000 brukerne, så det er bare å krysse fingrene for at dette faktisk skjer! Men hvor realistisk det egentlig er, dét er vi litt usikre på...