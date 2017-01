Når blir den søte stjernen offisielt en del av Disney-universet!

TOPP.NO: Søte Ariana Grande (23) kan virkelig ikke angre på at hun tok steget fra å rocke foran kameraet i Nickelodeon-serien «Victorious» til å satse helhjertet på stemmen sin. For det er ingen tvil om at superstjernen gjør det STORT som sanger i dag!

Og nå har hun til og med fått mulighet til å lage musikk til årets store Disney-film, nemlig liveaction-versjonen av «Skjønnheten og udyret» som kommer i mars.

LES OGSÅ: Sangstjernen opplevde pinlig mensentabbe i bikini — nå svarer hun haterne

Vi vet ikke så mye ennå, men stjernen postet et bilde på Instagram av seg selv og tagget det med både John Legend og Disney-filmens offisielle Instagram-konto — og de har senere regrammet posten hennes!

Akkurat hva dette betyr, har ikke blitt bekreftet ennå, men vi mistenker at de to store sangstjernene får synge tittelsporet til filmen. Altså duetten «Beauty And The Beast» som spilles i tegnefilmen når Belle og udyret danser i ballsalen.

LES OGSÅ: Her er Bella Hadids svar på klinebildene av eksen og Selena Gomez #drama

Et bilde publisert av Ariana Grande (@arianagrande) tirsdag 10. Jan.. 2017 PST



I så fall følger Ari i fotsporene til flere andre sangere som tidligere har fått bruke stemmene sine i store Disney-produksjoner.

Blant annet sang Demi Lovato «Let It Go» i filmen «Frozen», og Alessia Cara synger «How Far I'll Go» i «Moana».