Vi lover at disse får deg i rett stemning <3

TOPP.NO: Det er noe helt spesielt med film i julen. Juleferien beyr familietid og ikke minst familiekos, og ingenting slår en kveld med en klassisk, god julefilm på tv-skjermen.



Det finnes så mange koselige julefilmer, og det er ofte vanskelig å plukke ut hvilke man skal se i løpet av høytiden.



LES OGSÅ: Her kan du spise middag med kjendiser i LA



Vel, vi i Topp-redaksjonen er i hvert fall enige om at det ikke blir ordentlig jul uten disse filmene:



1. «Love Actually». Jepp, du gjettet det sikkert på forhånd? Dette er filmen vi alle elsker, og den er like fin hver eneste gang.



2. «Tre nøtter til Askepott». Denne ser vi i pysjamasen på formiddagen på julaften — det er tradisjon!



LES OGSÅ: 6 tips som gjør deg og kjæresten din lykkeligere



3. «Reisen til julestjernen». Denne norske juleklassikeren er nok en tradisjon på formiddagen den 24. Sååå koselig!

4. «Alene hjemme». Her er det spesielt den første og andre filmen vi elsker. De er så morsomme og søte!

5. «Polarekspressen». Denne godfilmen gjør oss skikkelig varme om hjertet, og vi elsker det fortryllende landskapet.



6. «Harry Potter». Disse filmene ruller og går på TV hver eneste år, og det kunne vi ikke vært mer glade for. Vi elsker dette universet — og alt det bringer med seg.

LES OGSÅ: 9 grunner til at iskrem er bedre enn #bae



7. «Narnia». Hvem kommer vel ikke i julestemning av Narnia-filmene?! Det øyeblikket da barna drar gjennom klesskapet og møter den andre verdenen... Rett og slett magisk <3



8. «Grinchen». Hvert år prøver han å stjele julen fra alle, men får han det til...?



LES OGSÅ: 11 personer vi alle har på Snapchat



9. Alt av Disney. Ok, her klarer vi ikke å velge engang! Disney har sååå mange fine julefilmer — og benker du deg foran TV-en i løpet av juleferien, er vi sikker på at du får med deg det beste av det beste.



10. «Nightmare Before Christmas». Denne skumle, men utrolig kule Tim Burton-filmen gir skikkelig julestemning — med en god dose grøss og gru i tillegg!

11. «Elf». Vi trenger bare én grunn: Hysterisk morsomme Will Ferrell i åletrange strømpebukser. Lol!

12. «The Holiday». Den romantiske klassikeren får oss til å både smile og gråte en skvett, og gir akkurat den riktige gode, varme julefølelsen.

13. «En Muppet julefortelling». Historien trollbinder oss hver gang vi ser den — og Muppet-dukkene er akkurat passe nostalgisk <3



Hvilken julefilm er din favoritt?