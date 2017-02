Du kommer garantert til å forelske deg på nytt <3

TOPP.NO: Det som er med Justin Bieber, er at han uten tvil er et ordentlig multitalent. I tillegg til å ha stemmen til en engel (jada, vi innrømmer at vi er hardnakka beliebere), har kjekkasen alltid vært helt rå til å danse.

Har du vært på konsert med kanadieren? Jepp, da vet du veldig godt hva vi snakker om.

Biebs er en skikkelig danseløve!

LES OGSÅ: Bella Thornes nye piercing er inspirert av Kendall Jenner! #what

Natt til mandag er det Super Bowl i USA (typ deres største årlige sportsevent bare) og i forbindelse med den amerikanske fotball-festen har 22-åringen stilt opp i en rykende fersk reklame for T-Mobile som smelter Bieber-hjertene våre fullstendig.

I reklamen får man en gjennomgang av hvordan seiersdansene til fotballspillerne har utviklet seg, som er funny i seg selv, men de har spart det beste til slutt: Justin som demonstrerer sine beste go-to-dansemoves. Lol!

LES OGSÅ: Gigi Hadid og Zayn har utvidet familien sin i all hemmelighet

Vi både smelter og ler så vi griner på samme tid:



Justin ass <3 Det blir ikke bedre enn når sangfuglen er i sitt humoristiske hjørne!

Reklamen er i forbindelse med kampanjen «#UnlimitedMoves», og seerne oppfordres til å dele sine beste dansemoves på Twitter, Facebook og Instagram.

Mandag 6. februar kommer Justin til å velge ut de beste dansene og dele disse på sin Twitter-konto. Yay!