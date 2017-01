Marcus & Martinus: Om å gå solo

Sjekk hva gutta hadde å si da vi tok en prat med dem.

TOPP.NO: På lørdag hadde «Sammen om drømmen» premiere; filmen som handler om stjernetvillingene Marcus & Martinus og deres vei mot suksess.

For det er ikke tvil om at en dokumentar har vært på sin plass for å fortelle den utrolige historien til de to talentfulle 14-åringene fra Trofors i Nordland.

Tvillingbrødrene Marcus og Martinus Gunnarsen har tross alt fått fans verden over siden de først ble kjent gjennom MGPjr i 2012.

Den gangen stakk de av med seieren i den gjeve sangkonkurransen med låten «To dråper vann», og har siden det toppet hitlistene med flere andre godlåter, som «Elektrisk», «Heartbeat» og «Go Where You Go».

Vi tok oss selvfølgelig en prat med de sjarmerende sangfuglene da vi møtte dem på filmpremieren på lørdag — og fikk blant annet lurt ut av dem om noen av dem vurderer å gå solo...

